Alpinisti bloccati su parete est Monviso, soccorsi in azione (Di sabato 7 agosto 2021) Due Alpinisti sono bloccati a 3.450 metri sulla parete Est del Monviso, a Crissolo. Dopo l'allarme scattato circa un'ora fa, nella zona sta intervenendo l'elicottero dei vigili del fuoco. Nella notte, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 agosto 2021) Duesonoa 3.450 metri sullaEst del, a Crissolo. Dopo l'allarme scattato circa un'ora fa, nella zona sta intervenendo l'elicottero dei vigili del fuoco. Nella notte, ...

Si blocca in parete durante calata, salvato con il compagno I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno operato tutta la notte per soccorrere due alpinisti bloccati sulla Bessanese, nel comune di Balme (Torino). La chiamata è partita ieri sera intorno alle 22 dopo che il gestore del rifugio Gastaldi non ha visto rientrare 4 alpinisti che erano ...

Escursioni e storia si fondono sulle nostre montagne MOLAZZANA La giornata in ricordo di Fosco Maraini, evento annuale che si terrà domani e si celebra tra l’abitazione del famoso alpinista, fotografo, scrittore e molto altro, e l’Alpe di Sant’Antonio d ...

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno operato tutta la notte per soccorrere due alpinisti bloccati sulla Bessanese, nel comune di Balme (Torino). La chiamata è partita ieri sera intorno alle 22 dopo che il gestore del rifugio Gastaldi non ha visto rientrare 4 alpinisti che erano ...