Alex Zanardi, in un video la prova che scagiona il camionista per l’incidente. Ma scoppia la polemica (Di sabato 7 agosto 2021) Sono passati 13 mesi dal terribile incidente occorso ad Alex Zanardi, il campione che da allora non è più completamente ripreso e le cui condizioni sono avvolte dal riserbo. Per quel drammatico schianto, era finito sotto inchiesta l’autista del camion Marco Ciacci: poche settimane fa, la richiesta di archiviazione da parte del Tribunale. Ora è stato diffuso un filmato che giustifica questa scelta. Alex Zanardi, il video dell’incidente assolve Marco Ciacci Il video è stato pubblicato sul sito di Repubblica – cosa che ha suscitato polemica da parte di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 7 agosto 2021) Sono passati 13 mesi dal terribile incidente occorso ad, il campione che da allora non è più completamente ripreso e le cui condizioni sono avvolte dal riserbo. Per quel drammatico schianto, era finito sotto inchiesta l’autista del camion Marco Ciacci: poche settimane fa, la richiesta di archiviazione da parte del Tribunale. Ora è stato diffuso un filmato che giustifica questa scelta., ildelassolve Marco Ciacci Ilè stato pubblicato sul sito di Repubblica – cosa che ha suscitatoda parte di ...

MauroCasciari : .@repubblica ha diffuso in maniera indebita il video dell’incidente di Alex Zanardi contro la volontà dell’operator… - belzeb00m : RT @Libero_official: 'Quel video è mio. Non dovevate pubblicarlo, mi tremano le mani'. Le drammatiche immagini dello schianto di #Zanardi,… - alex_orlowski : RT @simofons: Un uomo filma l’incidente di Zanardi, lo mette a disposizione della Procura, rifiuta offerte in denaro per la pubblicazione.… - lucia_cappucci : RT @Libero_official: Il video dell'incidente di #Zanardi in handbike diffuso da 'Repubblica'. Queste le immagini che hanno scagionato il ca… - dal4al5 : RT @MauroCasciari: .@repubblica ha diffuso in maniera indebita il video dell’incidente di Alex Zanardi contro la volontà dell’operatore Ale… -