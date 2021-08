A tre mesi dalla scomparsa, una conferenza a Montevideo ricorda Franco Battiato (Di sabato 7 agosto 2021) A tre mesi dalla scomparsa di Franco Battiato, l’Istituto Italiano di Cultura di Montevideo propone una conferenza di Antonella Agostinis sulla carriera artistica del grande compositore siciliano, infaticabile sperimentatore, che si è cimentato in una vasta gamma di generi musicali (dal pop al prog, dall’etnica all’elettronica fino all’avanguardia). Battiato è stato anche autore di opere liriche e musiche per balletti, ha dipinto quadri e girato film per il grande schermo. Un artista trasversale e sempre sorprendente. L’iniziativa si tiene il 18 agosto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 7 agosto 2021) A tredi, l’Istituto Italiano di Cultura dipropone unadi Antonella Agostinis sulla carriera artistica del grande compositore siciliano, infaticabile sperimentatore, che si è cimentato in una vasta gamma di generi musicali (dal pop al prog, dall’etnica all’elettronica fino all’avanguardia).è stato anche autore di opere liriche e musiche per balletti, ha dipinto quadri e girato film per il grande schermo. Un artista trasversale e sempre sorprendente. L’iniziativa si tiene il 18 agosto ...

