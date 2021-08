Sicurezza: controlli nella Capitale, 4 arresti nelle ultime ore (Di venerdì 6 agosto 2021) . Continua l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma contro ogni forma di degrado e di illegalità nella Capitale, dal centro storico alle periferie. nelle ultime 48 ore i Carabinieiri con l’operazione Sicurezza i hanno passato al setaccio vie, parchi pubblici, nodi di scambio e zone Leggi su periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) . Continua l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma contro ogni forma di degrado e di illegalità, dal centro storico alle periferie.48 ore i Carabinieiri con l’operazionei hanno passato al setaccio vie, parchi pubblici, nodi di scambio e zone

Advertising

lucatelese : Non piangiamo lacrime ipocrite per Laila. Chiediamoci come mai la gente finisca nel tritacarne perché si saltano i controlli di sicurezza. - ilSalvagenteit : L'inchiesta di @theintercept svela la farsa dei controlli di sicurezza delle sostanze chimiche… - seaautomobili : Controlli e sicurezza per la tua - Atame18 : @GassmanGassmann Ma mi sono fatto l’idea che i controlli siano casuali. 2 settimane fa volo Amsterdam -Roma-Brindis… - mattegeo : @Agenzia_Ansa Niente controlli, appalti dati in subappalto... Sistemi di sicurezza eliminati, orari di lavoro massa… -