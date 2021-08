Sconfiggere l’algoritmo bacchettone di Instagram usando l’arte

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 6 agosto 2021) No one, no one is blinder Than he who will not see No one, no one is blinder Than me (U2, I Threw A Brick Through A Window, 1981) A me una voltaha censurato una foto. Avevo inquadrato col telefonino la copertina di un libro dedicato a Regina José Galindo, un’artista guatemalteca straordinaria che, attraverso il linguaggio della performance, interpretato spesso in modalità estrema e disturbante, denuncia la violenza sulle donne e l’emarginazione delle minoranze. Nella copertina in questione era ritratto il suo corpo nudo immortalato proprio durante una sua performance. Troppo permangiamoccoli edi ...