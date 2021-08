Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, reunion inaspettata con la Gregoraci (Di venerdì 6 agosto 2021) Incontri inaspettati per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la coppia è stata fotografa a Porto Cervo, dove ha partecipato a un party esclusivo in occasione del compleanno dell’imprenditore Gianluca Vacchi, che ha festeggiato i suoi 54 anni. Tra gli invitati all’evento anche Elisabetta Gregoraci, accompagnata dall’ex marito Flavio Briatore. Le immagini del lussuoso party sono state caricate su Instagram e riprese da Il Vicolo delle News, che ha mostrato gli invitati in attesa del festeggiato: nella breve clip compare anche Elisabetta Gregoraci con un meraviglioso abito bianco, che sembra ... Leggi su dilei (Di venerdì 6 agosto 2021) Incontri inaspettati per: la coppia è stata fotografa a Porto Cervo, dove ha partecipato a un party esclusivo in occasione del compleanno dell’imprenditore Gianluca Vacchi, che ha festeggiato i suoi 54 anni. Tra gli invitati all’evento anche Elisabetta, accompagnata dall’ex marito Flavio Briatore. Le immagini del lussuoso party sono state caricate su Instagram e riprese da Il Vicolo delle News, che ha mostrato gli invitati in attesa del festeggiato: nella breve clip compare anche Elisabettacon un meraviglioso abito bianco, che sembra ...

Advertising

Cosmopolitan_IT : Fan dei Prelemi calici in alto, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero vicini al matrimonio #GiuliaSalemi… - redazioneiene : Auguri a @pierpaolopretel! ?? Per il suo compleanno riviviamo lo scherzo che gli hanno fatto @NicDeDevitiis e… - fanpage : Nel giorno del suo 31esimo compleanno, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima e romantica dedica da parte della s… - manilazizzo : RT @Cosmopolitan_IT: Fan dei Prelemi calici in alto, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sarebbero vicini al matrimonio #GiuliaSalemi #Pierp… - infoitcultura : Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli incontrano Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip -