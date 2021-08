Petrolio | prezzi in recupero ma bilancio settimanale negativo su timori domanda

(Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Idel greggio in chiusura di ottava mostrano una timida ripresa, dopo il calo registrato nella seduta di venerdì in scia all’aumento inatteso delle scorte dinegli USA. La settimana comunque si avvia a chiudere al ribasso a causa delle preoccupazioni per l’impatto delle restrizioni contro la variante Delta sulladi carburante. Il Light Crude statunitense scambia a 69,91 dollari al barile e lima lo 0,26%, mentre il Brent registra un lieve incremento dello 0,01% a 71,3 dollari. Entrambi i contratti hanno ceduto più del 6% questa settimana. “L’andamento deiche vediamo è in realtà ...

10:00 ITA Inflazione finale lug; *14:30 USA Inflazione lug; * *16:30 USA Scorte settimanali petrolio (EIA). * *Giovedì 12 Agosto 2021 * 01:50 GIA Indice... Di seguito l'outlook mensile di Agosto di Allianz Global Investors, "Calma estiva?", a cura di Stefan Scheurer, Director, Global Capital Markets & Thematic Research. Il trend rialzista sui mercati azi ...