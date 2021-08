Marcus Rowland: allo scenografo il premio Campari (Di venerdì 6 agosto 2021) Lo scenografo Marcus Rowland, autore delle scenografie di Last Night in Soho di Edgar Wright, presentato Fuori Concorso, è il vincitore del premio Campari Passion for Film 2021 della Mostra del Cinema del Lido, che si svolgerà dall’1 all’11 settembre. A chi viene assegnato il premio Campari Passion for Film? Il premio Campari Passion for Film, istituito tre anni fa alla 75. Mostra, si propone infatti, di valorizzare lo straordinario contributo che i collaboratori più stretti del regista offrono al compimento del progetto artistico ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) Lo, autore delle scenografie di Last Night in Soho di Edgar Wright, presentato Fuori Concorso, è il vincitore delPassion for Film 2021 della Mostra del Cinema del Lido, che si svolgerà dall’1 all’11 settembre. A chi viene assegnato ilPassion for Film? IlPassion for Film, istituito tre anni fa alla 75. Mostra, si propone infatti, di valorizzare lo straordinario contributo che i collaboratori più stretti del regista offrono al compimento del progetto artistico ...

