Leo Messi via dal Barcellona | ecco chi potrebbe prenderlo

La notizia è eclatante perchè va al di là dei successi del singolo campione e della singola squadra: di mezzo in questo caso c'è quella che nello sport è definita 'bandiera', ossia quel giocatore la cui storia sportiva e personale è assai strettamente legata a quella del club o società sportiva di appartenenza. Una connessione che vi è anche con la cultura del luogo, la citta e il paese in cui il giocatore svolge le sue performance sportive. Ebbene, il notissimo calciatore argentino Leo Messi, da tantissimi anni al Barcellona, blasonato club con il quale ha vinto praticamente tutto, è costretto ad abbandonare la città catalana e il calcio spagnolo.

s1mpleO : Leo Messi ?? - DiMarzio : Leo #Messi non rinnova con il #Barcellona: 'Ostacoli economici e strutturali' - Eurosport_IT : ?????? Clamoroso, ma vero: Leo Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni! ? - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #ManchesterCity | #Guardiola su #Messi: 'Pensavo che Leo sarebbe rimasto al Barcellona. Non è nei nostri piani' - DiMarzio : #ManchesterCity | #Guardiola su #Messi: 'Pensavo che Leo sarebbe rimasto al Barcellona. Non è nei nostri piani' -