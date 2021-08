Le migliori app per riconoscere le montagne (Di venerdì 6 agosto 2021) Grazie alle applicazioni che geolocalizzano la posizione, comprendono l’orientamento dello smartphone e pescano dai database mondiale, è molto semplice riconoscere le montagne circostanti, quasi come se si fosse una guida alpina. Ecco cinque app per Android e iPhone da scaricare subito. PeakLens (Foto: PeakLens)PeakLens utilizza la realtà aumentata per riconoscere le montagne nei dintorni, localizzando l’utente via gps e bussola digitale e mostrando in sovraimpressione il profilo dei massicci. È possibile anche scaricare offline le mappe, se per esempio ci si trova in una zona poco coperta dal segnale cellulare. Si scarica ... Leggi su wired (Di venerdì 6 agosto 2021) Grazie alle applicazioni che geolocalizzano la posizione, comprendono l’orientamento dello smartphone e pescano dai database mondiale, è molto semplicelecircostanti, quasi come se si fosse una guida alpina. Ecco cinque app per Android e iPhone da scaricare subito. PeakLens (Foto: PeakLens)PeakLens utilizza la realtà aumentata perlenei dintorni, localizzando l’utente via gps e bussola digitale e mostrando in sovraimpressione il profilo dei massicci. È possibile anche scaricare offline le mappe, se per esempio ci si trova in una zona poco coperta dal segnale cellulare. Si scarica ...

