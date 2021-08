Il governo mette una pezza al green pass: prezzi calmierati per i tamponi rapidi in farmacia (Di venerdì 6 agosto 2021) I tamponi rapidi in farmacia costeranno 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Costeranno 15 euro dai 18 anni in su. «Abbiamo sottoscritto un accordo tra commissario Figliuolo, d’intesa col ministero della Salute, e tutte le organizzazioni di rappresentanza dei farmacisti italiani, che prevede come costo ai cittadini un prezzo abbattuto di 8 euro nella fascia dai 12 ai 18 anni e un costo calmierato di 15 euro per la fascia sopra i 18 anni», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa al termine del Cdm. «Al momento la norma di legge è vigente fino alla fine di settembre – ha detto Speranza – e il ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Iincosteranno 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Costeranno 15 euro dai 18 anni in su. «Abbiamo sottoscritto un accordo tra commissario Figliuolo, d’intesa col ministero della Salute, e tutte le organizzazioni di rappresentanza dei farmacisti italiani, che prevede come costo ai cittadini un prezzo abbattuto di 8 euro nella fascia dai 12 ai 18 anni e un costo calmierato di 15 euro per la fascia sopra i 18 anni», ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa al termine del Cdm. «Al momento la norma di legge è vigente fino alla fine di settembre – ha detto Speranza – e il ...

