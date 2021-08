Il Comune di Foggia è stato sciolto per mafia (Di venerdì 6 agosto 2021) In 21 anni dall'introduzione della norma è il secondo capoluogo di provincia sciolto per mafia dopo Reggio Calabria nel ... Leggi su today (Di venerdì 6 agosto 2021) In 21 anni dall'introduzione della norma è il secondo capoluogo di provinciaperdopo Reggio Calabria nel ...

Advertising

repubblica : Foggia, Comune sciolto per mafia su proposta della ministra Lamorgese - enpaonlus : I commissari svuotano il canile di Foggia: 50 cani saranno trasferiti a San Severo, altri 91 cercano 'casa'… - eziomauro : Foggia, Comune sciolto per mafia su proposta della ministra Lamorgese - Marilen97832318 : RT @PiramideRossa: Il comune di #Foggia è stato #sciolto per #mafia…era una comune a guida….indovinato…#leghista !!! Attendiamo il tweet de… - Minutza2 : RT @Orraf5: Comune di Foggia sciolto per mafia Indovinate l'appartenenza -