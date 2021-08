Gazzetta: il Chelsea rilancia per Lukaku, 120 milioni più un giocatore diverso da Alonso (Di venerdì 6 agosto 2021) Oggi il Chelsea sferrerà un nuovo attacco per Romelu Lukaku, scrive la Gazzetta dello Sport. Se finora il club inglese aveva proposto 100 milioni più Alonso, adesso è disposto a salire a 120 e a cambiare la contropartita, magari con un giocatore di minor livello. L’accelerata è arrivata ieri sera. “E’ in programma un contatto diretto tra i due club e Marina Granovskaia alzerà la valutazione del centravanti belga a 120 milioni di euro. Nelle intenzioni della società campione d’Europa quota 100 viene superata in maniera sostanziale. Nella mail recapitata la scorsa settimana ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 agosto 2021) Oggi ilsferrerà un nuovo attacco per Romelu, scrive ladello Sport. Se finora il club inglese aveva proposto 100più, adesso è disposto a salire a 120 e a cambiare la contropartita, magari con undi minor livello. L’accelerata è arrivata ieri sera. “E’ in programma un contatto diretto tra i due club e Marina Granovskaia alzerà la valutazione del centravanti belga a 120di euro. Nelle intenzioni della società campione d’Europa quota 100 viene superata in maniera sostanziale. Nella mail recapitata la scorsa settimana ...

