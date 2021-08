Free Guy - recensione (Di venerdì 6 agosto 2021) Cosa c'è di peggio di non riuscire ad essere protagonista della propria vita? Essere un NPC in un videogame. E cosa succede se uno strano giorno questo NPC si ritrovasse fornito di consapevolezza e libero arbitrio? Presupposti intriganti, perché se il Sistema (il Destino, Dio) ti vuole vittima a vita, ha senso cercare di ribellarsi, di cambiare o è meglio rassegnarsi, trovare del buono dove c'è e andare avanti? E se invece a uno viene il dubbio che ci sia, ci debba essere, qualcosa di più che alzarsi ogni giorno per timbrare il cartellino, sgobbare da mattino a sera, concedendoci quel poco divertimento che ci viene concesso e finire regolarmente in balia di altri, loro sì privilegiati, ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021) Cosa c'è di peggio di non riuscire ad essere protagonista della propria vita? Essere un NPC in un videogame. E cosa succede se uno strano giorno questo NPC si ritrovasse fornito di consapevolezza e libero arbitrio? Presupposti intriganti, perché se il Sistema (il Destino, Dio) ti vuole vittima a vita, ha senso cercare di ribellarsi, di cambiare o è meglio rassegnarsi, trovare del buono dove c'è e andare avanti? E se invece a uno viene il dubbio che ci sia, ci debba essere, qualcosa di più che alzarsi ogni giorno per timbrare il cartellino, sgobbare da mattino a sera, concedendoci quel poco divertimento che ci viene concesso e finire regolarmente in balia di altri, loro sì privilegiati, ...

Advertising

Eurogamer_it : “Non sei stanco di stare sempre nel background?” #FreeGuy - liholovesloki : quindi mi vedo al cinema oggi bw domenica forse i croods il 10 o il 14 next door in tedesco il 12 free guy NON S… - GameXperienceIT : RT @3cinematographe: Free Guy - Eroe per gioco: recensione del film con Ryan Reynolds - 3cinematographe : Free Guy - Eroe per gioco: recensione del film con Ryan Reynolds - MRX97456845 : Diventa un eroe di Fortnite con la Free Guy Cup ????. Iscriviti al torneo che si terrà il 9 all'11 agosto per festeg… -