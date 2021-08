Focus Home Interactive acquisisce Dotemu, publisher di Streets of Rage 4, per €38,5 milioni (Di venerdì 6 agosto 2021) Focus Home Interactive ha annunciato di aver acquisito Dotemu, il publisher di Streets of Rage 4. Focus ha acquistato il 77,5% delle azioni della società con sede in Francia per 38,5 milioni di euro (45,5 milioni di dollari) con l'obiettivo di espandere le sue risorse di sviluppo di giochi. L'accordo include anche un pagamento aggiuntivo fino a 15 milioni di euro (17,7 milioni di dollari) che si baserà sul raggiungimento di determinati obiettivi e rendimento, portando il potenziale ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021)ha annunciato di aver acquisito, ildiof4.ha acquistato il 77,5% delle azioni della società con sede in Francia per 38,5di euro (45,5di dollari) con l'obiettivo di espandere le sue risorse di sviluppo di giochi. L'accordo include anche un pagamento aggiuntivo fino a 15di euro (17,7di dollari) che si baserà sul raggiungimento di determinati obiettivi e rendimento, portando il potenziale ...

Advertising

Eurogamer_it : #FocusHomeInteractive acquisisce #Dotemu. - madmanmarz : RT @GamesBeat: Focus Home Interactive acquires Dotemu to capitalize on retro nostalgia - chrisneel : Focus Home Interactive acquires Dotemu to capitalize on retro nostalgia - GamesBeat : Focus Home Interactive acquires Dotemu to capitalize on retro nostalgia - datos_digital : Focus Home Interactive acquires Dotemu to capitalize on retro nostalgia : #analytics #googleads #facebookads -