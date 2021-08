Filippo Tortu trascina l' Italia | storico oro nei 4x100 a Tokyo 2020

Advertising

Coninews : ? UNA STAFFETTA DA FAVOLA ? La 4x100 di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu è medaglia d'… - chetempochefa : INCREDIBILE ???? Oro per l’Italia anche nella 4x100 m con i fantastici Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e… - Eurosport_IT : 6 AGOSTO 2021: L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA 4X100 ?????? Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu:… - emilyndosta : RT @Eurosport_IT: 6 AGOSTO 2021: L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA 4X100 ?????? Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu: siete… - Stellana7 : RT @perchetendenza: #Athletics: Perché Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu hanno vinto la medaglia d'oro nella sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Tortu

L'HuffPost

All'arrivo non ci credeva nemmeno lui. Dopo aver tagliato il traguardo della finale della staffetta 4 100,si è lasciato andare a un pianto liberatorio. Liberatorio dopo le critiche, dopo una Olimpiade in cui l'azzurro aveva corso la sua semifinale dei 100 come se fosse una finale, rimanendo ...Dietro la gara eccelsa del gruppo ci sono personalità diverse e anche meno note rispetto a quelle di Marcell Jacobs e. Il successo è arrivato anche grazie alle frazioni di Lorenzo Patta ...Lorenzo Patta, Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu firmano il nuovo record italiano di 37”50, secondo tempo di sempre in Europa e il quinto di tutti i tempi al mondo, conquistando il gradino più ...Nell'Olimpiade delle prime volte per l'Italia dell'atletica ecco arrivare la vittori di Lorenzo Patta, Marcel Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu nella staffetta più veloce ...