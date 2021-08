Draghi è un “Conte che parla poco”. Giustizia e Green pass ci dicono che SuperMario non c’è più (Di venerdì 6 agosto 2021) Tranne il Foglio e qualche altra testata, pochi giornali hanno commentato il dietrofront del governo Draghi sulla nomina di Ugo de Carolis alla guida dell’Anas. A risultare fatale al manager – curriculum da vero rianimatore di aziende moribonde – è stato il “no” di Danilo Toninelli. Avete letto bene: Toninelli. Che cosa non sia andato giù al superconcentrato ex-ministro è presto detto: de Carolis viene dai Benetton, il gruppo che aveva in gestione il Ponte Morandi di Genova crollato tre anni or sono. Con Autostrade e con Aspi non ha mai avuto a che fare, ma poco importa. A Toninelli interessava solo uno scalpo da esibire e Draghi glielo ha ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 agosto 2021) Tranne il Foglio e qualche altra testata, pochi giornali hanno commentato il dietrofront del governosulla nomina di Ugo de Carolis alla guida dell’Anas. A risultare fatale al manager – curriculum da vero rianimatore di aziende moribonde – è stato il “no” di Danilo Toninelli. Avete letto bene: Toninelli. Che cosa non sia andato giù al superconcentrato ex-ministro è presto detto: de Carolis viene dai Benetton, il gruppo che aveva in gestione il Ponte Morandi di Genova crollato tre anni or sono. Con Autostrade e con Aspi non ha mai avuto a che fare, maimporta. A Toninelli interessava solo uno scalpo da esibire eglielo ha ...

