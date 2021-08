Da Cdm via libera a Green pass, Speranza: tutela le libertà (Di venerdì 6 agosto 2021) Abbiamo approvato "all'unanimità" in Consiglio dei ministri "un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del Green pass per gestire questa fase epidemica". È quanto riferisce il ministro della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Abbiamo approvato "all'unanimità" in Consiglio dei ministri "un nuovo decreto legge che punta sullo strumento delper gestire questa fase epidemica". È quanto riferisce il ministro della ...

Agenzia_Ansa : FLASH I Green Pass: via libera dal Cdm al nuovo decreto - SkyTG24 : #GreenPass, via libera dal #Cdm al nuovo decreto. Dai trasporti alla scuola, cosa prevede - SkyTG24 : Via libera al decreto sul Green Pass, Speranza: 'Serve per evitare chiusure e per libertà' - il_latinista : @fdragoni Quindi secondo lei la Lega avrebbe dovuto votare no al cdm, così da innescare una possibile crisi che sar… - GiuliaNocetti : Just in time Via libera Cdm a decreti Fer e mercato elettrico -