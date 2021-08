Covid oggi Lazio, contagi e indice Rt in calo: frena variante Delta (Di venerdì 6 agosto 2021) contagi di coronavirus e indice Rt in calo nel Lazio, dove la variante Delta sembra avere rallentato la sua spinta. Lo conferma oggi in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Si conferma una frenata della variante Delta nel Lazio con un Rt in calo a 1,24 rispetto a 2,01 della scorsa rilevazione e con -104 casi giornalieri rispetto a venerdì della scorsa settimana”, spiega D’Amato, che fa anche il punto sui ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021)di coronavirus eRt innel, dove lasembra avere rallentato la sua spinta. Lo confermain una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato. “Si conferma unata dellanelcon un Rt ina 1,24 rispetto a 2,01 della scorsa rilevazione e con -104 casi giornalieri rispetto a venerdì della scorsa settimana”, spiega D’Amato, che fa anche il punto sui ...

