Covid, l’Asl Napoli 2 Nord sospende 23 medici e infermieri no vax (Di venerdì 6 agosto 2021) Ventitré dipendenti della Asl Napoli 2 Nord sono stati sospesi senza stipendio da oggi per non essersi vaccinati, nonostante ripetute sollecitazioni. Si tratta di personale che svolge attività a diretto contatto con i pazienti (medici, infermieri, un autista soccorritore) e che non poteva essere ricollocato in altre mansioni. La sospensione, senza stipendio, durerà fino al termine dello stato di emergenza Covid (attualmente fissato al 31 dicembre) oppure fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale, previsto da una disposizione nazionale per il personale sanitario. La Asl Napoli 2 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) Ventitré dipendenti della Aslsono stati sospesi senza stipendio da oggi per non essersi vaccinati, nonostante ripetute sollecitazioni. Si tratta di personale che svolge attività a diretto contatto con i pazienti (, un autista soccorritore) e che non poteva essere ricollocato in altre mansioni. La sospensione, senza stipendio, durerà fino al termine dello stato di emergenza(attualmente fissato al 31 dicembre) oppure fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale, previsto da una disposizione nazionale per il personale sanitario. La Asl2 ...

