Coronavirus: +236 casi in Piemonte, scendono a 8 i pazienti ricoverati nel novarese (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 236 (di cui 121, il 51,3%, asintomatici) i nuovi casi di persone risultate positive al Covid - 19 in Piemonte, pari all'1% dei 23.505 tamponi eseguiti, di cui 18.684 antigenici. Lo ha comunicato ... Leggi su novaratoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 236 (di cui 121, il 51,3%, asintomatici) i nuovidi persone risultate positive al Covid - 19 in, pari all'1% dei 23.505 tamponi eseguiti, di cui 18.684 antigenici. Lo ha comunicato ...

