Conte eletto presidente del M5S | «Ora girerò tutta l’Italia»

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’ex premier scelto via Skyvote come nuovo leader con 62.242 sì dalla base dei Cinque stelle. Hanno partecipato 67.064 su oltre 113 mila aventi diritto

: "Da settembre girerò l'Italia" "Il nostro è un progetto forte e solido che guarda al futuro, ... ma che non vuole trascurare le urgenze - sono le parole dell'ex premier, dopo esser stato...Visto il risultato e quanto prevede lo statuto, proclamoprimo presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe". "Abbiamo uno statuto ben articolato, una carta dei principi e dei valori che ...Domanda. Come spiega il balletto di Conte durante la trattativa sulla giustizia? Risposta. Era solo il tentativo di far passare una sconfitta per una vittoria. E per gli iscritti e i “fedeli” ha avuto ...E così, il triumvirato - cioè i tre vicepresidenti che Conte si metterà al fianco - potrebbe essere formato da tre donne: Chiara Appendino, Paola Taverna e Lucia Azzolina «Ce la metterò tutta per rest ...