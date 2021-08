Coltivava marijuana sui Monti Lattari, Carabinieri arrestano un 51enne (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLettere (Na) – I Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, assieme a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia“, hanno individuato una nuova piantagione di cannabis lungo il versante che affaccia su Pagliano, una località che rientra nel territorio del comune di Lettere (Napoli). Le piante sembravano essere state recentemente irrigate e i militari hanno organizzato un appostamento per stanare chi si occupava della coltivazione. Dopo molte ore di osservazione, Vincenzo Nastro, 51enne di Sant’Antonio Abate e già noto alle forze dell’ordine, ha raggiunto uno dei terrazzamenti dove era piantata una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLettere (Na) – Idella compagnia di Castellammare di Stabia, assieme a quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia“, hanno individuato una nuova piantagione di cannabis lungo il versante che affaccia su Pagliano, una località che rientra nel territorio del comune di Lettere (Napoli). Le piante sembravano essere state recentemente irrigate e i militari hanno organizzato un appostamento per stanare chi si occupava della coltivazione. Dopo molte ore di osservazione, Vincenzo Nastro,di Sant’Antonio Abate e già noto alle forze dell’ordine, ha raggiunto uno dei terrazzamenti dove era piantata una ...

Advertising

anteprima24 : ** Coltivava #Marijuana sui Monti Lattari, #Carabinieri arrestano un 51enne ** - SkyTG24 : Coltivava marijuana sui Monti Lattari, arrestato 51enne - MarcoC381 : RT @LucillaMasini: Garlasco. Denunciato 44enne: coltivava marijuana nell'orto della nonna. La donna l'aveva scambiata per basilico, e ogni… - Blaghi : RT @LucillaMasini: Garlasco. Denunciato 44enne: coltivava marijuana nell'orto della nonna. La donna l'aveva scambiata per basilico, e ogni… - GiorgioAntonel1 : RT @LucillaMasini: Garlasco. Denunciato 44enne: coltivava marijuana nell'orto della nonna. La donna l'aveva scambiata per basilico, e ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Coltivava marijuana Garlasco, nell'orto della nonna coltivava marijuana: denunciato Ma aveva omesso di dirle che anziché insalata e pomodori coltivava marijuana . I carabinieri di Garlasco hanno denunciato ieri sera un quarantaquattrenne di Zerbolò per coltivazione di sostanze ...

Coltivava marijuana tra le arance CATANIA - La guardia di finanza di Catania ha scoperto a Motta Sant'Anastasia un terreno dove si coltivava un'estesa piantagione di marijuana, costituita da circa 740 piante. Monitorando i terreni più nascosti dell'hinterland catanese anche attraverso i mezzi aerei, i militari hanno scoperto ...

Garlasco, nell'orto della nonna coltivava marijuana: denunciato IL GIORNO Coltivava marijuana sui Monti Lattari, arrestato 51enne Quando si è accorto di essere osservato dai carabinieri, l'uomo è fuggito lungo un pendio scosceso. Ma è stato bloccato I carabinieri hanno individuato una nuova piantagione di cannabis lungo il versa ...

Marijuana coltivata sul Monte Limina: oltre 300 le piante distrutte Anche sul Monte Limina cresce la marijuana. Una vasta piantagione – che avrebbe potuto fruttare alla criminalità centinaia di migliaia di euro – è stata infatti scoperta un terreno particolarmente imp ...

Ma aveva omesso di dirle che anziché insalata e pomodori. I carabinieri di Garlasco hanno denunciato ieri sera un quarantaquattrenne di Zerbolò per coltivazione di sostanze ...CATANIA - La guardia di finanza di Catania ha scoperto a Motta Sant'Anastasia un terreno dove siun'estesa piantagione di, costituita da circa 740 piante. Monitorando i terreni più nascosti dell'hinterland catanese anche attraverso i mezzi aerei, i militari hanno scoperto ...Quando si è accorto di essere osservato dai carabinieri, l'uomo è fuggito lungo un pendio scosceso. Ma è stato bloccato I carabinieri hanno individuato una nuova piantagione di cannabis lungo il versa ...Anche sul Monte Limina cresce la marijuana. Una vasta piantagione – che avrebbe potuto fruttare alla criminalità centinaia di migliaia di euro – è stata infatti scoperta un terreno particolarmente imp ...