Calciomercato Juventus | si studia l’alternativa a Locatelli | i nomi

(Di venerdì 6 agosto 2021) Centrocampo Juve: tutte le alternative a. C’è un nome importante per rinforzare il reparto di Allegri Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve valuta già le alternative a Manuel, nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l’arrivo del classe ’98. Ad Allegri e alla dirigenza intriga il nome di Aurelien Tchouameni, 21enne rivelazione del Monaco per il quale c’è stato qualche contatto con l’entourage. Bruno Guimaraes è incedibile dal Lione, mentre Renato Sanches è un nome importante che piace alla. Lui aspetta il Barcellona, anche se il suo agente Jorge Mendes è a caccia di una nuova destinazione. ...

Calciomercato Juventus, si studia la formula per arrivare al centrocampista. La sensazione è che sia proprio l'affondo finale In attesa di capire se la trattativa per Locatelli andrà a buon fine, la Juventus: dall'Inghilterra arrivano voci di un interessamento dei bianconeri per Laporte del Manchester City.