Barcellona | altro segnale che allontana Messi definitivamente

(Di venerdì 6 agosto 2021) La fine di un’era: Leolasciaildopo ventuno anni. Dopo la nota ufficiale diffusa dal club nella serata di ieri, è stato pubblicato anche un’IGTV d’addio per celebrarlo. Stamattina, però, è arrivato unchiarodai blaugrana. Nel sito ufficiale del, infatti, è scomparso l’argentino dalla sezione dedicata alla rosa della prima squadra. Non ci vuole credere nessuno, ma è l’ennesimodella fine di un matrimonio sportivo, e non solo. LEGGI ANCHE: Roma, Damsgaard nel mirino: pronte due contropartite ...

Si chiude così quindi la permanenza di Lionel Messi al. Un viaggio iniziato nel luglio ... Ora dunque l'argentino, campione d'America in carica, può trasferirsi in unclub a parametro ...