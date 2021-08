Zool, il classico gioco Amiga sta per tornare! Ecco il primo trailer di Zool: Redimensioned (Di giovedì 5 agosto 2021) All'inizio degli anni '90, grazie al successo di Sonic, quasi ogni azienda di videogiochi ha cercato di avere la propria mascotte protagonista nei giochi platform. Molti di questi personaggi sono stati dimenticati, ma non Zool, perché il ninja è tornato. Zool è uscito originariamente per le console Atari e Amiga nel 1992. È stato sviluppato da Gremlin Interactive ed è stato così ben accolto che alla fine ha avuto versioni per PC, Game Boy, Game Gear, Master System, Genesis e SNES. Nonostante non abbia mai raggiunto la popolarità di Mario e Sonic, Zool non è stato ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 5 agosto 2021) All'inizio degli anni '90, grazie al successo di Sonic, quasi ogni azienda di videogiochi ha cercato di avere la propria mascotte protagonista nei giochi platform. Molti di questi personaggi sono stati dimenticati, ma non, perché il ninja è tornato.è uscito originariamente per le console Atari enel 1992. È stato sviluppato da Gremlin Interactive ed è stato così ben accolto che alla fine ha avuto versioni per PC, Game Boy, Game Gear, Master System, Genesis e SNES. Nonostante non abbia mai raggiunto la popolarità di Mario e Sonic,non è stato ...

Eurogamer_it : Il classico gioco Amiga #Zool sta per tornare, ecco il primo trailer di Zool Redimensioned. - GamingTalker : Zool Redimensioned annunciato per PC, torna il classico per Amiga -

Ultime Notizie dalla rete : Zool classico Zool Redimensioned: torna il ninja dell'ennesima dimensione Con la guida degli sviluppatori dell'originale del 1992 alla Gremlin Graphics, abbiamo mantenuto lo spirito che rende Zool un classico di culto, aggiungendo al tempo stesso le meccaniche che abbiamo ...

Zool Redimensioned: torna il ninja dell'ennesima dimensione Con la guida degli sviluppatori dell'originale del 1992 alla Gremlin Graphics, abbiamo mantenuto lo spirito che rende Zool un classico di culto, aggiungendo al tempo stesso le meccaniche che abbiamo ...

Zool Redimensioned: annunciato con un trailer il remake del classico Amiga Everyeye Videogiochi Zool Redimensioned: annunciato con un trailer il remake del classico Amiga Il remake dell'apprezzato Platform 2D per Amiga arriverà ad agosto 2021 su PC via Steam, con tutta una serie di migliorie.

Zool Redimensioned annunciato per PC, torna il classico per Amiga Secret Mode e Sumo Digital Academy hanno annunciato Zool Redimensioned, il ritorno di un classico per Amiga. Rilasciato per la console nel 1992 da Gremlin Graphics, il titolo sarà disponibile su PC (S ...

Con la guida degli sviluppatori dell'originale del 1992 alla Gremlin Graphics, abbiamo mantenuto lo spirito che rendeundi culto, aggiungendo al tempo stesso le meccaniche che abbiamo ...Con la guida degli sviluppatori dell'originale del 1992 alla Gremlin Graphics, abbiamo mantenuto lo spirito che rendeundi culto, aggiungendo al tempo stesso le meccaniche che abbiamo ...Il remake dell'apprezzato Platform 2D per Amiga arriverà ad agosto 2021 su PC via Steam, con tutta una serie di migliorie.Secret Mode e Sumo Digital Academy hanno annunciato Zool Redimensioned, il ritorno di un classico per Amiga. Rilasciato per la console nel 1992 da Gremlin Graphics, il titolo sarà disponibile su PC (S ...