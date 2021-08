Traffico sulla rete Anas in aumento nel mese di luglio 2021 (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA – Continua l’incremento del Traffico sull’intera rete Anas trainato dagli spostamenti per le vacanze estive, in particolare verso le località dell’italia Meridionale. L’indice di Mobilità Rilevata registra a luglio 2021 un aumento del +10% rispetto al mese precedente e del +7% nei confronti dello stesso periodo dell’anno scorso. I dati sono forniti dall’Osservatorio del Traffico di Anas(Gruppo Fs Italiane) che rileva come le migliori performance rispetto a giugno 2021 risultino sulle reti stradali del Sud (+14,5%) e ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 agosto 2021) ROMA – Continua l’incremento delsull’interatrainato dagli spostamenti per le vacanze estive, in particolare verso le località dell’italia Meridionale. L’indice di Mobilità Rilevata registra aundel +10% rispetto alprecedente e del +7% nei confronti dello stesso periodo dell’anno scorso. I dati sono forniti dall’Osservatorio deldi(Gruppo Fs Italiane) che rileva come le migliori performance rispetto a giugnorisultino sulle reti stradali del Sud (+14,5%) e ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico sulla Traffico Roma del 05 - 08 - 2021 ore 11:30 ...dalla diramazione Roma sud e dopo aver percorso la statale 6 Casilina si può rientrare in autostrada Colleferro consigliata Inoltre l'uscita Monte Porzio Catone congestionato è il traffico sulla ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05 - 08 - 2021 ore 10:30 IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE CODE ALTEZZA TOGLIATTI CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CASILINA TRA VALMONTONE E LABICO A CAUSA DELLE CODE SULLA A1 PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE LA CORSA ...

Vacanze: scatta esodo, sabato 7 agosto traffico da bollino nero - Attualità Agenzia ANSA Esonda lago di Como: strade allagate in città A causa dell’esondazione del lago di Como il traffico è stato deviato sulle strade interne. Venerdì 6 agosto è prevista la ripresa del cantiere sulla A9 che dirotterà sulla viabilità ordinaria il ...

Maltempo a Varese, una grossa frana sulla strada isola la frazione di Orascio Continua il maltempo anche nella provincia di Varese. Questa mattina all’alba una grossa frana sulla strada ha isolato la piccola frazione di ...

