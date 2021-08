PS5 | su eBay compaiono per poco due dev kit messi in vendita

(Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo quanto riferito, un paio di dev kit per PlayStation 5 sono apparsi suin queste ore prima di essere ritirati dal sito nel giro di. Gli elementi, un kit di sviluppo DFI-D1000AA e un test kit DFI-T1000AA, sono stati originariamente individuati dall'utente di Twitter iDCx1337, il quale è stato in grado di estrarre immagini dall'elenco prima della sua scomparsa. Uno screenshot della paginaindica che le due console sono riuscite a raggiungere € 2.850 dopo 12 offerte. Mentre il test kit sembra quasi identico ai modelli PlayStation 5 disponibili sul mercato, le immagini del dev kit evidenziano l'esclusiva costruzione a ...

... che si sono conclusi (immaginiamo) in un nulla di fatto quando la pagina è stata rimossa da. Considerando che tutt'oggiè vittima dei bagarini , che cercano di portare a casa quanti più ...Il dev kit diapparso su(con due DualSense neri a corredo ) ha esattamente le stesse sembianze dei primi concept sulla console. C'è una spiegazione molto pratica dietro al design: gli ...Secondo quanto riferito, un paio di dev kit per PlayStation 5 sono apparsi su eBay in queste ore prima di essere ritirati dal sito nel giro di poco. Gli elementi, un kit di sviluppo DFI-D1000AA e un t ...Ricordate il devkit di PS5 a forma di V che era comparso in Rete? Ora ci sono delle foto che lo mostrano da vicino, perché era finito su eBay.