PlayStation VR 2 per la PS5: ecco lo sbalorditivo visore per console con le nuove specifiche emerso da un leak (Di giovedì 5 agosto 2021) Sony presenta a porte chiuse il nuovo visore PlayStation VR 2 e lascia tutti a bocca aperta per le specifiche tecniche: è incredibile. PlayStation VR 2La realtà virtuale sta prendendo sempre più piede nel mondo dei videogiochi. Questa è la porta per il futuro, che consentirà di entrare letteralmente nel game, completamente immersi. Tanti stanno sviluppando nuovi visori che siano compatibili con tutti i sistemi, ma Sony ha voluto premere sull’acceleratore per distanziare i concorrenti e fare un regalo clamoroso a tutti gli appassionati. Stiamo parlando appunto del PlayStation VR 2, il ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Sony presenta a porte chiuse il nuovoVR 2 e lascia tutti a bocca aperta per letecniche: è incredibile.VR 2La realtà virtuale sta prendendo sempre più piede nel mondo dei videogiochi. Questa è la porta per il futuro, che consentirà di entrare letteralmente nel game, completamente immersi. Tanti stanno sviluppando nuovi visori che siano compatibili con tutti i sistemi, ma Sony ha voluto premere sull’acceleratore per distanziare i concorrenti e fare un regalo clamoroso a tutti gli appassionati. Stiamo parlando appunto delVR 2, il ...

Advertising

infoitscienza : Nuovi dettagli sul nuovo visore VR per PlayStation, NGVR: confermati risoluzione e nuove capacità dei controller - italiatopgames : Acquista su Amazon FIFA 22 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox S X e ottieni in game una divisa esclusiva per il tuo Club… - GamingToday4 : I migliori titoli per PlayStation 4 mai usciti finora - elafonissi73 : @Angioletti96 @Alex_Cavasinni Cari Andrea al contrario tuo io la PlayStation non la uso . Se Zhang ha un progetto s… - DrGayscotto : @leo_mazzuan In realtà ne hanno fatti diversi, ma sono tutti meh (perché è il classico gioco che non deve essere be… -