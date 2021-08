Papa Francesco torna tra i fedeli a un mese dall’intervento (Di giovedì 5 agosto 2021) CITTA’ DEL VATICANO – Papa Francesco, ad un mese esatto dall’intervento al colon, torna tra i fedeli. E’ infatti arrivato nell’Aula Paolo VI per l’udienza generale. Questi incontri del mercoledì normalmente erano sospesi nel mese di luglio, che il Papa dedicava al suo periodo di ‘ferie’ a Casa Santa Marta. Quest’anno il mese di riposo è coinciso con la convalescenza dopo l’intervento del 4 luglio e il successivo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. “Non si può negoziare con la verità del Vangelo”, “non si scende a compromessi: la fede ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 5 agosto 2021) CITTA’ DEL VATICANO –, ad unesattoal colon,tra i. E’ infatti arrivato nell’Aula Paolo VI per l’udienza generale. Questi incontri del mercoledì normalmente erano sospesi neldi luglio, che ildedicava al suo periodo di ‘ferie’ a Casa Santa Marta. Quest’anno ildi riposo è coinciso con la convalescenza dopo l’intervento del 4 luglio e il successivo ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. “Non si può negoziare con la verità del Vangelo”, “non si scende a compromessi: la fede ...

Advertising

caritas_milano : Le eccedenze dell'Ortomercato diventano conserve per gli Empori e le Botteghe della solidarietà. Ecco come lottare… - vaticannews_it : #4agosto #PapaFrancesco nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giovanni Maria Vianney, invita a pregare per tutti… - vaticannews_it : #31luglio L'iniziativa voluta dal #Papa del 25 luglio scorso è stata celebrata a livello mondiale. Scelzo: un succe… - dario_dambrosio : RT @ParoleCristiane: La medicina, per definizione, è servizio alla vita umana... Si deve respingere la tentazione... di usare la medicina p… - Concett94272838 : RT @ParoleCristiane: La medicina, per definizione, è servizio alla vita umana... Si deve respingere la tentazione... di usare la medicina p… -