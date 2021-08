Mattarella, sette anni di popolarità crescente (Di giovedì 5 agosto 2021) L’avvio del “semestre bianco” non porterà turbamenti particolari alla vita del governo, anche se in qualche passaggio parlamentare le ansie che serpeggiano nella stravagante coalizione che sostiene Draghi potranno emergere. Saranno più che altro scosse di assestamento, figlie del fatto che tutti guardano con apprensione i sondaggi senza però avere un piano B (tanto a destra quanto a sinistra). L’occasione è quindi ghiotta per tentare un esercizio forse doveroso ma certamente complesso, cioè provare a stilare un bilancio del settennato di Sergio Mattarella. Siccome però è un’operazione ad alto rischio di soggettività, scelgo volutamente un doppio registro, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) L’avvio del “semestre bianco” non porterà turbamenti particolari alla vita del governo, anche se in qualche passaggio parlamentare le ansie che serpeggiano nella stravagante coalizione che sostiene Draghi potranno emergere. Saranno più che altro scosse di assestamento, figlie del fatto che tutti guardano con apprensione i sondaggi senza però avere un piano B (tanto a destra quanto a sinistra). L’occasione è quindi ghiotta per tentare un esercizio forse doveroso ma certamente complesso, cioè provare a stilare un bilancio delnnato di Sergio. Siccome però è un’operazione ad alto rischio di soggettività, scelgo volutamente un doppio registro, ...

Advertising

formichenews : #Mattarella, sette anni di popolarità. Pregi (e difetti) di un settennato ??Il barometro di @roberto_arditti ??… - annaxdemaury : sto male raga su la sette stanno passando un programma sulla rielezione di mattarella che sembra una fancam vi giuro - MaximCaliandro : RT @RaiNews: Comincia per Mattarella il semestre bianco. Negli ultimi sei mesi del suo mandato, che dura sette anni, il presidente della Re… - ZenatiDavide : Oggi inizia il semestre bianco: cosa può e cosa non può fare Mattarella: Da oggi, 3 agosto, comincia per Sergio Mat… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Comincia per Mattarella il semestre bianco. Negli ultimi sei mesi del suo mandato, che dura sette anni, il presidente della Re… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella sette Se non ora, quando? ... se il presidente Mattarella non lo avesse impedito, era pronto a sparare a palle incatenate contro ... Una crisi profonda testimoniata dal numero dei magistrati (ben sette) sotto processo a Brescia, il ...

La Terrazza 'Tutti al mare!' compie sei anni: un murale per ricordare Gaetano Fuso ...dal Presidente Mattarella nel 2018 proprio per la determinazione e la forza d'animo con cui ha portato a compimento il progetto 'La Terrazza 'Tutti al mare!'' , ha vissuto gli ultimi sette anni della ...

Mattarella, sette anni di popolarità. Pregi (e difetti) di un settennato Formiche.net Mattarella, sette anni di popolarità crescente Saranno più che altro scosse di assestamento, figlie del fatto che tutti guardano con apprensione i sondaggi senza però avere un piano B (tanto a destra quanto a sinistra). L’occasione è quindi ghiott ...

Nuove luci lungo la via del Calvario - VIDEO DOMODOSSOLA -04-08-2021- Ieri sera si é tenuta l'inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione lungo il percorso devozionale che da via Mattarella conduce al Sacro Monte Calvario. Erano presenti o ...

... se il presidentenon lo avesse impedito, era pronto a sparare a palle incatenate contro ... Una crisi profonda testimoniata dal numero dei magistrati (ben) sotto processo a Brescia, il ......dal Presidentenel 2018 proprio per la determinazione e la forza d'animo con cui ha portato a compimento il progetto 'La Terrazza 'Tutti al mare!'' , ha vissuto gli ultimianni della ...Saranno più che altro scosse di assestamento, figlie del fatto che tutti guardano con apprensione i sondaggi senza però avere un piano B (tanto a destra quanto a sinistra). L’occasione è quindi ghiott ...DOMODOSSOLA -04-08-2021- Ieri sera si é tenuta l'inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione lungo il percorso devozionale che da via Mattarella conduce al Sacro Monte Calvario. Erano presenti o ...