Maltempo: chiuse statale e ferrovia Brennero in Alto Adige (Di giovedì 5 agosto 2021) In Alto Adige i vigili del fuoco stanno monitorando i fiumi, i cui livelli si sono innalzati dopo le intense precipitazioni della scorsa notte. In alcuni punti sono usciti dagli argini. Tra Cardano e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 5 agosto 2021) Ini vigili del fuoco stanno monitorando i fiumi, i cui livelli si sono innalzati dopo le intense precipitazioni della scorsa notte. In alcuni punti sono usciti dagli argini. Tra Cardano e ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Maltempo: chiuse statale e ferrovia Brennero in Alto Adige - novasocialnews : Maltempo: chiuse statale e ferrovia Brennero in Alto Adige - _fiorucci : RT @TelevideoRai101: Maltempo, chiuse Ss e ferrovia Brennero - GHERARDIMAURO1 : Maltempo: chiuse statale e ferrovia Brennero in Alto Adige - Ettore572 : RT @TelevideoRai101: Maltempo, chiuse Ss e ferrovia Brennero -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo chiuse Maltempo, chiuse Ss e ferrovia Brennero 8.00 Maltempo, chiuse Ss e ferrovia Brennero In Alto Adige i vigili del fuoco stanno monitorando i fiumi, i cui livelli sono saliti dopo le forti piogge della scorsa notte. In alcuni punti sono usciti ...

Maltempo: chiuse statale e ferrovia Brennero in Alto Adige Sono state chiuse le strade e i sentieri che costeggiano l'Aurino. .

Maltempo: chiuse statale e ferrovia Brennero in Alto Adige ANSA Nuova Europa Maltempo: chiuse statale e ferrovia del Brennero in Alto Adige BOLZANO. Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno portato a piú di 100 interventi per i vigili del fuoco altoatesini, che sono impegnati soprattutto nei distretti di Vipiteno, Bolzano, Bassa Pus ...

Maltempo in Alto Adige: chiusa la statale e la ferrovia del Brennero BOLZANO. Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno portato a piú di 100 interventi per i vigili del fuoco altoatesini, che sono impegnati soprattutto nei distretti di Vipiteno, Bolzano, Bassa Pus ...

8.00Ss e ferrovia Brennero In Alto Adige i vigili del fuoco stanno monitorando i fiumi, i cui livelli sono saliti dopo le forti piogge della scorsa notte. In alcuni punti sono usciti ...Sono statele strade e i sentieri che costeggiano l'Aurino. .BOLZANO. Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno portato a piú di 100 interventi per i vigili del fuoco altoatesini, che sono impegnati soprattutto nei distretti di Vipiteno, Bolzano, Bassa Pus ...BOLZANO. Le forti precipitazioni delle ultime ore hanno portato a piú di 100 interventi per i vigili del fuoco altoatesini, che sono impegnati soprattutto nei distretti di Vipiteno, Bolzano, Bassa Pus ...