Lo scontro nel Pd, Roma dà ragione al gruppo dirigente sannita: Insogna decaduto, non è più Presidente (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella guerra interna al Pd sannita alla fine è il gruppo dirigente provinciale a sorridere. Per la maggioranza che regge le sorti Dem a Benevento la buona novella arriva da Roma dove la Commissione Nazionale di Garanzia ha ribaltato la decisione assunta dai ‘colleghi’ campani in relazione alla posizione di Rossano Insogna. Tutto, si ricorderà, partiva con la convocazione dell’Assemblea Provinciale ‘firmata’ dal segretario Carmine Valentino e non da Rossano Insogna, Presidente dell’organismo. Per Valentino e per il gruppo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNella guerra interna al Pdalla fine è ilprovinciale a sorridere. Per la maggioranza che regge le sorti Dem a Benevento la buona novella arriva dadove la Commissione Nazionale di Garanzia ha ribaltato la decisione assunta dai ‘colleghi’ campani in relazione alla posizione di Rossano. Tutto, si ricorderà, partiva con la convocazione dell’Assemblea Provinciale ‘firmata’ dal segretario Carmine Valentino e non da Rossanodell’organismo. Per Valentino e per il...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si inasprisce lo scontro tra Budapest e Bruxelles sullo stato di diritto. L'Ungheria, con una decisione del governo… - riotta : La faida Giustizia-Politica dura in Italia da 40 anni. Ma chi ha fede nel diritto che sgomento prova davanti alle t… - anteprima24 : ** Lo scontro nel #Pd, Roma dà ragione al gruppo dirigente sannita: Insogna decaduto, non è più Presidente **… - EleEleEle16 : @AntoDamiano1996 Sì certo é individuale, ma non penso ci sia uno scontro fisico come nel judo. Non ho ancora visto… - interceptormax3 : RT @IlariaBifarini: Il regime in atto imploderà su se stesso, in quanto disumano e basato unicamente sul terrore mediatico. Nel mentre, non… -