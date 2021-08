Karate, Olimpiadi Tokyo: Viviana Bottaro è seconda nella sua Pool dopo il primo round (Di giovedì 5 agosto 2021) Si è aperto ufficialmente il programma del Karate ai Giochi Olimpici di Tokyo ed è subito entrato in scena il kata femminile. La nostra Viviana Bottaro si è classificata al secondo posto (alle spalle della formidabile Kiyou Shimizu) nel primo round della Pool B e si è messa nelle migliori condizioni per passare al Ranking round che aprirà gli scenari in ottica medaglie. La prima a scendere sul tatami è la neozelandese Andrea Anacan, che conclude la sua prova di Ohan Dai con il punteggio di 23.46. seconda a entrare in azione è la turca ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Si è aperto ufficialmente il programma delai Giochi Olimpici died è subito entrato in scena il kata femminile. La nostrasi è classificata al secondo posto (alle spalle della formidabile Kiyou Shimizu) neldellaB e si è messa nelle migliori condizioni per passare al Rankingche aprirà gli scenari in ottica medaglie. La prima a scendere sul tatami è la neozelandese Andrea Anacan, che conclude la sua prova di Ohan Dai con il punteggio di 23.46.a entrare in azione è la turca ...

