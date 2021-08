Impatto tra due auto nel Telesino | spavento e lievi contusioni per i conducenti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolopaca (Bn) – Incidente questo pomeriggio lungo via Bebiana, la strada che collega il comune di Solopaca alla frazione Torello di Melizzano.tra due Golf che stavano percorrendo la strada in direzioni opposte. Tanta paura per gli occupanti delle due, i, ma alla fine, per loro, solo. Si tratta di una donna 60enne di Guardia Sanframondi e un uomo di Benevento di 42 anni. Sul posto i Carabinieri e il mezzo di soccorso della Misericordia per prestare le prime cure ai feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.