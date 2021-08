Ignazio Moser e Cecilia | “incidente” in barca a Ibiza «Momento critico | il mare è grosso…»

Advertising

FilippoCarmigna : Ignazio Moser, l'imprevisto con Cecilia Rodriguez: 'Momento critico' - zazoomblog : Piovono critiche per Ignazio Moser costretto ad intervenire: il motivo - #Piovono #critiche #Ignazio #Moser - zazoomblog : Ignazio Moser imprevisto con Cecilia Rodriguez: “Momento critico. Bloccati!” - #Ignazio #Moser #imprevisto… - a_autieri : Mondiali di ciclismo su pista a Minsk nel 2013. La Danimarca va a medaglia (bronzo, c'era già Norman Hansen), con 3… - zazoomblog : Ignazio Moser arriva lo scontrino da 6.800 euro: è polemica sul web - #Ignazio #Moser #arriva #scontrino -

Ultime Notizie dalla rete : Ignazio Moser

Vanity Fair Italia

... MTV Cribs Italia , qui alla pagina di mtv.it dedicata: trovi tanti video dalle puntate, con le case di star come Cecilia Rodriguez e, Charlie Charles , Gué Pequeno , Francesco ...Piccola odissea per Cecilia Rodriguez e'naufragati', si fa per dire, al largo di Formentera. La coppia e il loro amici vacanzieri vorrebbero scendere dal gommone, ma il mare grosso impedisce di avvicinarsi alla spiaggia. '...Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si stanno godendo alcuni giorni di vacanza alle isole Canarie e Ignazio ha raccontato su Instagram una piccola disavventura. LEGGI ANCHE: — Ignazio ‘rimprovera’ Cecil ...Piccola odissea per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser "naufragati", si fa per dire, al largo di Formentera. La coppia e il loro amici vacanzieri vorrebbero scendere dal gommone, ma il mare grosso impe ...