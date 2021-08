Green pass. Circolare Ministero per Italiani residenti all’estero (Di giovedì 5 agosto 2021) “I cittadini Italiani anche residenti all’estero e loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al servizio sanitario nazionale o all’assistenza sanitaria al personale navigante, nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al servizio sanitario nazionale, che sono stati vaccinati all’estero contro il Sars-CoV-2 o che sono guariti all’estero da Covid-19 potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 per vaccinazione o per guarigione recandosi nelle aziende sanitarie locali di competenza territoriale, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 agosto 2021) “I cittadinianchee loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al servizio sanitario nazionale o all’assistenza sanitaria al personale navigante, nonché tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al servizio sanitario nazionale, che sono stati vaccinaticontro il Sars-CoV-2 o che sono guaritida Covid-19 potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 per vaccinazione o per guarigione recandosi nelle aziende sanitarie locali di competenza territoriale, ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p… - me_desaparecido : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? ????AVV CORRIAS E SCIFO: ABBIAMO FERMATO IL GREEN PASS A BOLZANO ORA LO FAREMO IN TUTTA ITALIA!! - YouTube ht… - Boloforever : @LucioMalan Il Green pass è una porcata, ma se devo scegliere se frequentare gente vaccinata o non, preferisco la prima senza dubbio. -