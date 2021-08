Gli iscritti al voto per Conte leader. La vera sfida è compattare i 5S. Dopo l’ok allo Statuto, via al nuovo corso del M5S messo alla prova dal via libera alla riforma Cartabia (Di giovedì 5 agosto 2021) Ok al nuovo Statuto e oggi e domani un’altra votazione sulla piattaforma Skyvote per incoronare Giuseppe Conte leader del M5S. Il nuovo corso pentastellato è iniziato e con esso una seconda vita per l’avvocato del popolo, per due volte presidente del consiglio e ora vicino alla guida della forza di maggioranza relativa. IL PUNTO. Le modifiche apportate allo Statuto del Movimento 5 Stelle sono state approvate, insieme alla Carta dei principi e dei valori, dall’87% degli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 5 agosto 2021) Ok ale oggi e domani un’altra votazione sulla piattaforma Skyvote per incoronare Giuseppedel M5S. Ilpentastellato è iniziato e con esso una seconda vita per l’avvocato del popolo, per due volte presidente del consiglio e ora vicinoguida della forza di maggioranza relativa. IL PUNTO. Le modifiche apportatedel Movimento 5 Stelle sono state apte, insiemeCarta dei principi e dei valori, dall’87% degli ...

