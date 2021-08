Frah Quintale a Lignano 6 agosto 2021

(Di giovedì 5 agosto 2021) Da poco fuori con il suo ultimo disco dal titolo Banzai (Lato arancio), sequel del precedente Banzai (Lato blu),arriva finalmente live in Friuli Venezia Giulia: venerdì 6(apertura porte ore 19:00, inizio concerto ore 21:00) aSabbiadoro, in una data attesissima che fa parte di un lungo tour estivo che lo vede impegnato nei festival e nelle arene estive più importanti d’Italia. Il concerto è andato tutto esaurito in pochissimo tempo, anche dopo l’allargamento di capienza dell’Arena Alpe Adria, a testimonianza di come l’artista bresciano sia diventato un vero e proprio riferimento musicale ...

Il 27 agosto spazio ad una delle star dell' Indie - rap Italiano, concerto che ha già fatto registrare il sold out. Oltre a, sul palco si esibiranno Svegliaginevra e i ... Nella manifestazione restano confermati i concerti di Francesca Michielin del 5 agosto, di Venerus il 6 agosto, il 9 agosto, Michele Bravi il 12 agosto, Psicologi il 13 agosto e Valerio ...