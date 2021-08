Da rebus MPS a riforme | Governo Draghi alla prova del fuoco

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sale la temperatura nell’esecutivo: come se non bastassero le tensioni legate all’estensione del green pass e il dossier migranti, con la Lega che darà battaglia fino all’ultimo (atteso oggi il Cdm decisivo), sul tavolo di Palazzo Chigi irrompe anche il dossier Mps-Unicredit. Non vi sono le condizioni per mettere in discussione la dismissione della partecipazione” dello Stato in Mps. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, non usa giri di parole per motivare davanti alle Commissioni Finanze di Camera e Senato, l’urgenza da parte del Tesoro di raggiungere un accordo con Unicredit sulla cessione del Monte dei Paschi. Al contempo – di fronte alle preoccupazioni sollevate da quasi tutte le ...