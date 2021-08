Cougar Dust 2 Mini-ITX | il case in stile military

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’ormai famosa azienda produttrice di periferiche da gioco ma non solo (lo scorso anno ha presentato laRanger, poltrona da gaming luxury) ha da poco presentato il-ITX. Si tratta di unorientato verso la portabilità, che apparentemente prende il nome da una mappa di Counter-Strike. Grazie alla presenza di due maniglie posizionate nella parte superiore, ilrisulta estremamente facile da trasportare. Ogni tipologia di2 presenta due pannelli in alluo anodizzato e colorato con finitura ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cougar Dust

Tom's Hardware Italia

Purtroppo, al momentonon ha ancora annunciato il prezzo ma alcuni rivenditori cinesi stanno già mettendo in vendita il2 per l'equivalente di circa 135.Purtroppo, al momentonon ha ancora annunciato il prezzo ma alcuni rivenditori cinesi stanno già mettendo in vendita il2 per l'equivalente di circa 135.Cougar ha annunciato un nuovo case mini-ITX molto compatto e trasportabile, oltre a essere in grado di filtrare efficacemente la polvere.