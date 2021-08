Alto Adige, bloccata la statale del Brennero dopo le piogge. Chiusa anche la ferrovia – video (Di giovedì 5 agosto 2021) Le precipitazioni delle ultime ore hanno causato un preoccupante innalzamento del livello dei fiumi in Alto Adige: l’Isarco e l’Adige sono usciti dagli argini in diversi punti. Tra Cardano e Prato Isarco, a nord di Bolzano, una frana ha invaso la statale del Brennero che è ancora bloccata. In via precauzionale è stata Chiusa la ferrovia del Brennero, così come le strade e i sentieri che costeggiano l’Aurino. I cittadini di Chiusa sono stati invitati a rimuovere le loro auto dai garage, l’allarme è stato diramato dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Le precipitazioni delle ultime ore hanno causato un preoccupante innalzamento del livello dei fiumi in: l’Isarco e l’sono usciti dagli argini in diversi punti. Tra Cardano e Prato Isarco, a nord di Bolzano, una frana ha invaso ladelche è ancora. In via precauzionale è stataladel, così come le strade e i sentieri che costeggiano l’Aurino. I cittadini disono stati invitati a rimuovere le loro auto dai garage, l’allarme è stato diramato dalla ...

