USA, ISM non manifatturiero smentisce PMI e sale più delle attese (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Il settore terziario americano si rafforza a luglio, secondo il sondaggio condotto dall‘Institute for Supply Management fra i direttori acquisti delle aziende dei servizi. Una indicazione discorde rispetto an quella del PMI dei servizi, che invece è sceso nello stesso periodo. L’ISM non manifatturiero si è portato a 64,1 punti dai 60,1 punti del mese precedente, superando largamente le attese del mercato che erano per un aumento più contenuto a 60,5 punti. Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Il settore terziario americano si rafforza a luglio, secondo il sondaggio condotto dall‘Institute for Supply Management fra i direttori acquistiaziende dei servizi. Una indicazione discorde rispetto an quella del PMI dei servizi, che invece è sceso nello stesso periodo. L’ISM nonsi è portato a 64,1 punti dai 60,1 punti del mese precedente, superando largamente ledel mercato che erano per un aumento più contenuto a 60,5 punti. Va ricordato che un indice inferiore a 50 denota una fase di contrazione degli affari ed una prevalenza di pessimismo fra i direttori acquisti...

