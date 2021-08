(Di mercoledì 4 agosto 2021) Udine, 4 Agosto 2021 OF Giuliano srl Gemona - Artegna - Osoppo - Tarvisio - 0432 980980 (Visited 14 times, 14 visits today) Notizie Simili: Sergio Della Mea Giovanni Dapit Anna Forgiarini Ettore ...

Di 61 anni. Improvvisamente ci ha lasciati all'età di 61 anni. Ne danno il triste annuncio la sorella Caterina, la figlia Alice assieme ai parenti tutti. Il Rito delle Esequie avrà luogo a Udine venerdì 6 agosto alle ore 10.30 nella chiesa di ' S. ...Di 61 anni. Improvvisamente ci ha lasciati all'età di 61 anni. Ne danno il triste annuncio la sorella Caterina, la figlia Alice assieme ai parenti tutti. Il Rito delle Esequie avrà luogo a Udine venerdì 6 agosto alle ore 10.30 nella chiesa di ' S. ...UDINE. Un uomo di 62 anni, Tullio Todino, é stato trovato senza vita in camera da letto, nel pomeriggio di giovedì 29 luglio, all'interno della sua abitazione, in via Brigata Re a Udine. È stata la si ...