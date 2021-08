SBK, Rea affronta Most: 'Mi piace essere sotto pressione' (Di mercoledì 4 agosto 2021) A Jonathan Rea piace tanto correre in Repubblica Ceca, al punto da aver chiamato il cane di famiglia ' Brno '. Però, questo fine settimana vedremo il round SBK su un circuito non di proprietà della ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021) A Jonathan Reatanto correre in Repubblica Ceca, al punto da aver chiamato il cane di famiglia ' Brno '. Però, questo fine settimana vedremo il round SBK su un circuito non di proprietà della ...

