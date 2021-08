PlayStation VR 2 per PS5 con schermo OLED Fresnel, risoluzione 2000 × 2040 e display HDR per un rumor (Di mercoledì 4 agosto 2021) All'inizio di quest'anno, Sony ha confermato di essere al lavoro su un visore VR di prossima generazione e, oltre ad alcuni dettagli riguardanti i controller non è stato detto molto altro al riguardo. Ora, tuttavia, sono potenzialmente emersi alcuni nuovi dettagli, grazie a un summit a porte chiuse che sarebbe stato recentemente tenuto da Sony per gli sviluppatori. A quanto pare Sony ha condiviso nuove informazioni su cosa aspettarsi da PSVR 2 durante questo summit, che sono state trattate in un video caricato da PSVR Without Parole. Per cominciare, per ora, Sony si riferisce internamente al visore come NGVR (Next-Gen VR), non PSVR 2, e le specifiche sono sicuramente piuttosto ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) All'inizio di quest'anno, Sony ha confermato di essere al lavoro su un visore VR di prossima generazione e, oltre ad alcuni dettagli riguardanti i controller non è stato detto molto altro al riguardo. Ora, tuttavia, sono potenzialmente emersi alcuni nuovi dettagli, grazie a un summit a porte chiuse che sarebbe stato recentemente tenuto da Sony per gli sviluppatori. A quanto pare Sony ha condiviso nuove informazioni su cosa aspettarsi da PSVR 2 durante questo summit, che sono state trattate in un video caricato da PSVR Without Parole. Per cominciare, per ora, Sony si riferisce internamente al visore come NGVR (Next-Gen VR), non PSVR 2, e le specifiche sono sicuramente piuttosto ...

