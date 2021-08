Olimpiadi | Jacobs vuole un' altra medaglia | ecco quando il re dei 100 metri guiderà la 4x100 azzurra

Advertising

Eurosport_IT : Un momento da vivere senza troppa fretta! ?? Marcell Jacobs è nella storia: è il primo italiano a vincere la medagl… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Dopo l'impresa e i festeggiamenti durati tutta la notte è il momento della premiazione per Jacobs e Tam… - SimoneCosimi : Non ci serve lo “ius soli sportivo”: ci serve lo ius soli - MoonLuchy : Se così fosse #Jacobs resta un barbone. Marcell Jacobs prende l'oro e scappa? 'Lui vuole la California': verso l'a… - sportface2016 : #Tokyo2020 #LaTorre difende #Jacobs: 'Ha lavorato benissimo. Re dello sprint americano o inglese? Nessuna legge c… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Jacobs

Il quartetto azzurro, oltre a, poggia le basi su due semifinalisti olimpici, gli ottimi Filippo Tortu (non sono in molti a poter vantare due atleti con PB inferiore ai 10 secondi) e Eseosa ...Gli azzurri non avranno un compito facile perché alla finale si qualificano le prime tre classificate delle due semifinali e i due migliori tempi di ripescaggio. L'Italia, che correrà in corsia 7, ...'Qui alla Canottieri di Gavirate ho iniziato a remare e qui e' iniziato tutto. Devo ringraziare chi ha creduto in me. Sono ancora emozionata ...Il dt della nazionale di atletica Antonio La Torre, raggiunto a Tokyo da Radio Popolare, ha difeso Marcell Jacobs dalle insinuazioni dei giornali americani.