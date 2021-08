Napoli | Nonno FDI | “Fuori luogo nomine del CAAN a fine legislatura”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Presidente del, Centro Agroalimentare di, Carmine Giordano, di indicazione ovviamente politica, ha convocato l’assemblea ordinaria dell’Ente per i prossimi 1 e 2 settembre 2021 (in prima e seconda convocazione), aldi approvare il bilancio 2020 e di provvedere al rinnovo delle cariche sociali.Una mossa scorretta, quella di provvedere al rinnovo del consiglio di amministrazione a margine dellaimminente della, che ci preoccupa non poco. Non vorremmo che si mettesse mano ad uno squallido mercimonio, perpetrato attraverso uno strumento ...