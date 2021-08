Morto Antonio Pennacchi | Zingaretti | “Un grande della nostra letteratura”

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I E' morto lo scrittore Antonio Pennacchi #ANSA - HuffPostItalia : Antonio Pennacchi è morto. Lo scrittore aveva 71 anni - ilpost : È morto lo scrittore Antonio Pennacchi - Lorett62826304 : RT @CasaLettori: Ci lascia Antonio Pennacchi Il saluto commosso di @CasaLettori Morto Antonio Pennacchi, lo scrittore aveva 71 anni https… - carano_antonio : RT @fratotolo2: Io non dimentico chi ha ucciso codardamente i fratelli Mattei, Virgilio di 22 anni e Stefano Mattei di 8 anni. #AchilleLoll… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Antonio

Incidente mortale questo pomeriggio a Giugliano . Un giovane ha perso la vita in uno scontro frontale tra auto e moto in via nuova Sant'. L'impatto intorno alle 17. La vittima era a bordo di uno scooter che si è scontrato con una Lancia Delta . Non si conosce ancora l'identità del giovane che ha perso la vita perché non aveva ...Sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava nella sua casa di Latina. Aveva vinto il premio Strega nel 2010 con 'Canale Mussolini'. Lo scrittore premio StregaPennacchi ènella sua casa di Latina. Secondo le prime informazioni Pennacchi, 71 anni, sarebbe stato colto da un malore che non gli avrebbe dato scampo. Pennacchi aveva vinto il premio ...ROMA - Nicola Zingaretti (foto), presidente della Regione Lazio ed ex segretario nazionale del Partito Democratico, ha voluto ricordare sui suoi canali ...Bono Vox e’ “furioso” per gli episodi di bullismo e molestie sessuali avvenute a ‘One’, la ong da lui co-fondata, e ha promesso che incontrera’ le... Un bimbo di 8 anni scomparso lo scorso 27 febbraio ...