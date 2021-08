Maltempo: chiusa per frana strada provinciale nel Lecchese (Di mercoledì 4 agosto 2021) La strada provincia 62 è stata chiusa al transito fino a data da destinarsi, in provincia di Lecco, a causa di una grossa frana di fango, rocce e detriti, scaricatasi sulla sede stradale oggi tra ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laprovincia 62 è stataal transito fino a data da destinarsi, in provincia di Lecco, a causa di una grossadi fango, rocce e detriti, scaricatasi sulla sedele oggi tra ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo chiusa Lecchese, maltempo: evacuato camping 22.36 Lecchese, maltempo: evacuato camping Evacuate 120 persone da un campeggio di Dervio, centro della provincia di ... Anche la strada Tremenico - Subiale è stata chiusa

Maltempo nel Lecchese, allarme per la diga a Dervio: evacuate 120 persone da un campeggio La provinciale 62 è stata chiusa al transito, fino a data da destinarsi, a causa di una grossa ... Interventi dei vigili del fuoco nel Comasco vedi anche Dopo l'ondata di maltempo lago di Como ricoperto ...

